В Сосновском районе Нижегородской области восстановлено электроснабжение. Фото: страница Анатолия Зимина Вконтакте

В Сосновском районе Нижегородской области восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает глава Сосновского муниципального округа Анатолий Зимин на своей странице Вконтакте.

Восстановительные работы энергосистемы продолжаются в круглосуточном режиме. В настоящее время отрабатываются индивидуальные заявки от местных жителей, которые поступают через ЕДДС.

Сообщается, что восстановительные работы закончатся, когда отработают все индивидуальные заявки от нижегородцев. В связи с работами возможны краткосрочные «точечные» отключения.

На своей странице Вконтакте Анатолий Зимин извиняется за неудобства по поводу ситуации.

- Несмотря на то, что ситуация была экстраординарная, выводы из неё будут сделаны, чтобы впредь минимизировать связанные с этим риски и потери. Ещё раз благодарю все службы реагирования при работе в данной чрезвычайной ситуации, а также жителей за проявленную выдержку, терпение, понимание и поддержку, - пишет глава Сосновского района Вконтакте.