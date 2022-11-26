Нижегородская область разработала новую программу для будущих пенсионеров. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область представила комплекс решений, который позволит нижегородцам комфортно и безболезненно выйти на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Идеи программы предложили в финале Акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив, который проходил с 24 по 25 ноября.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, правительство региона предлагает использовать новый комплексный подход для создания нового уровня жизни пенсионеров.

Он включает в себя улучшение принципов работы объектов социального обслуживания, а также создание простой и удобной системы информирования по всем вопросам.

Сообщается, что регион уже начал внедрение своих разработок для граждан старшего поколения и изменения их отношения к своему новому статусу.

Принято решение об использовании новых методов работы с пенсионерами в комплексных центрах социального обслуживания населения. Всего в регионе 57 таких учреждений, и уже в трех центрах — Автозаводского, Сормовского районов Нижнего Новгорода и Лукояновского района — пилотируются новые решения.

- Теперь комплексные центры станут координаторами в социальной адаптации: они уже заключают соглашения с близлежащими учреждениями социальной инфраструктуры и перенаправляют граждан по их интересам на объекты спорта, культуры, НКО, а также организуют выездные мероприятия в сельской местности. Также на базе комплексных центров открываются клубные объединения, которые можно посещать без подтверждения нуждаемости в удобное время даже для работающих предпенсионеров и пенсионеров, - сообщила руководитель отдела социальных проектов АНО Екатерина Ширманова.