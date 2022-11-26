Замглавы министерства энергетики Евгений Грабчак приехал в Богородск, чтобы помочь жителям. Фото: телеграм-канал Минэнерго России

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак приехал в Богородский район, чтобы помочь нижегородцам справиться с последствиями ледяного дождя. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Минэнерго России.

Евгений Грабчак лично пообщался с жителями района и выслушал их просьбы. Как сообщили в ведомстве, после беседы с нижегородцами замглавы энергетики провел штаб по ликвидации последствий ледяного дождя. Также в штабе принимали участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители «Россетей» и МЧС.

Напомним, сегодня МЧС организовали мобильный городок обогрева для оказания помощи жителям Богородского района. В настоящий момент пункт обогрева работает в селе Арапово. Местные жители могут согреться в палатке, зарядить свой телефон, а также получить питьевую воду.

В скором времени еще один мобильный пункт может появиться в селе Кожевенный.