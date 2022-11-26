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НовостиОбщество26 ноября 2022 16:02

Двое жителей Дзержинска погибли, врезавшись в дерево

Мужчина и женщина умерли до приезда скорой помощи
Полина ШИБАЛКИНА
Двое жителей Дзержинска погибли, врезавшись в дерево.

Двое жителей Дзержинска погибли, врезавшись в дерево.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 ноября страшное ДТП унесло жизни двух нижегородцев, сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла вечером 25 ноября. Примерно 21:10 на 16-м километре автодороги «Бабинское кольцо» водитель Киа Рио не справился с управлением и съехал с трассы. На полной скорости автомобиль влетел в дерево.

К сожалению, водитель-мужчина и пассажир-женщина скончались от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

Как сообщают УГИБДД, одной из причин ДТП может быть превышение скорости. На спидометре автомобиля стрелка скорости зафиксировала 170 километров в час