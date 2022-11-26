Более 135 млн направят на ремонт дороги Нижний Новгород – Кстово. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 135 млн получит Нижегородская область на ремонт дороги Нижний Новгород – Кстово. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Дополнительные средства выделили из федерального бюджета. Примечательно, что в 2022 году на маршруте Нижний Новгород – Кстово провели ремонт участка расстоянием около девяти километров. И выделенные средства позволят компенсировать часть затрат.

Кроме того, по словам Глеба Никитина, более 10 млн рублей направят на работу санитарной авиации из-за перевыполнения плана. Сообщается, что за текущий год выполнено 368 вылетов – это 125% от годового плана. Также было эвакуировано 358 тяжелых больных, в том числе 35 детей.

Напомним, Нижегородская область получит более 40 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году. Средства пойдут на социально-важные проекты. Так, деньги будут направлены на капитальный ремонт детской областной больницы, а также на создание новых мест в школах и детских садах.