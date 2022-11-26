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НовостиОбщество26 ноября 2022 14:31

В Богородском районе МЧС организовали мобильный городок обогрева

Помощь уже оказывают жителям села Арапово
Полина ШИБАЛКИНА
В Богородском районе МЧС организовали мобильный городок обогрева.

В Богородском районе МЧС организовали мобильный городок обогрева.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Богородском районе МЧС организовали мобильный городок обогрева для оказания помощи жителям района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, сегодня утром аэромобильная группировка МЧС в составе из пятидесяти человек и пяти единиц техники была направлена в Богородский район для восстановления энергоснабжения и помощи нижегородцам.

В настоящий момент пункт обогрева работает в селе Арапово. Местные жители могут согреться в палатке, зарядить свой телефон, а также получить питьевую воду.

Помимо этого, жителям села оказывают медико-психологическую помощь. С людьми работают психолог, фельдшер и врач. К настоящему времени за помощью обратились уже 18 человек. Среди них есть как взрослые, так и дети.