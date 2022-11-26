Более 40 млрд рублей получит Нижегородская область в 2023 году из федерального бюджета. Фото: Даниил ОПАРИН

Более 40 млрд рублей получит Нижегородская область из федерального бюджета в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Средства пойдут на социально-важные проекты. Так, деньги будут направлены на капитальный ремонт детской областной больницы, а также на создание новых мест в школах и детских садах.

По словам Глеба Никитина, значительный объем средств выделят на капитальный ремонт Дворца культуры и спорта в Чкаловске. Также деньги будут направлены на реализацию важнейших спортивных проектов. Речь идет о Ледовом дворце в Нижнем и региональном центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.

Кроме этого, в Нижегородской области появятся модельные библиотеки. Их откроют в Сокольском, Красных Баках, Павлове, Нижнем Новгороде и селе Чернуха Арзамасского района.

Некоторые задачи бюджета совпадают с запросами самих нижегородцев. Например, жители поселка Шаранга спросили о дороге на улице Рябиновой.

- При поддержке федерального бюджета сделаем ее, а заодно и улицу Фруктовую в рамках программы комплексного развития сельских территорий, - отметил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Также планируется улучшить ситуацию с очистными и канализацией в Семенове, Ваче, Ардатове, Сокольском, Ветлуге, Сарове и Богородске.