Рост платы за ЖКХ не превысит уровень инфляции в Нижегородской области. Фото: Даниил ОПАРИН

Рост платы за услуги ЖКХ в Нижегородской области будет меньше, чем прогнозируемый уровень инфляции. Об этом сообщает региональная служба по тарифам.

Так, совокупный рост платы за услуги ЖКХ составит менее 9%, что меньше прогнозируемого уровня инфляции. Новые тарифы будут применяться с 1 декабря 2022 года.

Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 8,7% для одноставочного тарифа в пределах социальной нормы. Сообщается, что впервые тарифы на электроэнергию не вырастут сверх социальной нормы и останутся неизменными в течение всего 2023 года.

Тарифы тепловой энергии, водоснабжения и горячей воды также вырастут менее чем на 9%.

Стоимость на природный газ повысится на 8,4-8,5%. Что касается сниженного углеводородного газа, то его стоимость возрастет на 9% для резервуарного газа и снизятся на столько же для баллонного.

А повышение за ТКО составит в среднем около 6%.

По словам руководителя РСТ Нижегородской области Юлии Алешиной, изменения тарифов в 2023 году не будет, в отличие от предыдущих лет.

- К 2023 году завершен перевод «Нижегородского водоканала» с двухставочного на одноставочный тариф на воду. Для жителей Нижнего Новгорода перемены пройдут без превышения совокупного платежа за коммунальные услуги, поскольку более интенсивный рост тарифов АО «Нижегородский водоканал» -15% будет компенсирован за счет сдерживания роста платы за тепло и ТКО не более 7%, - отметила Юлия Алешина.