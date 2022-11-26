Более 9 тысяч жителей Богородского района остаются без света из-за ледяного дождя. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На сегодняшний день около 70 населенных пунктов с населением более 9000 человек остаются без электричества в Богородском районе. Нижегородская область все еще устраняет последствия ледяного дождя, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Напомним, 22 ноября в Нижегородской области прошел ледяной дождь, последствия которого все еще устраняются. В три часа ночи 23 ноября во многих районах Нижегородской области произошло аварийное отключение электричества.

По данным Минэнерго РФ, в Нижегородской области без света остались 112 тысяч человек. В связи с этим в 14 районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Но Богородский район пострадал от стихии больше всех. Так, в деревне Бурцево опора ЛЭП просто согнулась пополам под тяжестью льда. И люди уже четвертый день живут без отопления, электричества и связи.

В связи с этим городок жизнеобеспечения развернет МЧС в Богородском районе. Туда уже направили аэромобильную группировку МЧС для восстановления энергоснабжения и помощи местному населению. Так, были отправлены пятьдесят человек и шесть единиц техники.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области Михаила Чиркова, гололед сохранится 26 и 27 ноября. В связи с этим все еще есть риск повреждения линий электропередач и линий связи.