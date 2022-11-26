Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел в Нижнем Новгороде штаб о ходе аварийно-восстановительных работ.

«Энергетики «Россетей» ликвидируют последствия непогоды в Нижегородской области в круглосуточном режиме. В ближайшие часы к 600 специалистам, уже задействованным в работах, присоединятся бригады из смежных регионов. Мы также наращиваем число резервных источников электроснабжения.

За несколько дней на деревьях и проводах образовался слой наледи толщиной 5-8 см. Такая нагрузка ведет к падению на линии электропередачи целых деревьев - только за прошедшие дни в Нижнем Новгороде упало более тысячи стволов. Иногда массу льда не выдерживает провод.

Даже при нормализации погоды сохраняющаяся наледь создает риски новых нарушений, в том числе на восстановленных ранее линиях. Именно поэтому, несмотря на завершение работ 24 ноября, сегодня на пике было обесточено до 150 линий электропередачи», - отметил Евгений Ляпунов.

Он также подчеркнул, что работа энергетиков будет вестись до полного восстановления электроснабжения. Под особым контролем вопрос энергоснабжения социально значимых объектов. Специалисты находятся на постоянной связи с органами власти, оперативными службами.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.