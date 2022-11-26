В Автозаводской поликлинике №37 прорвало трубу. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

В городской поликлинике №37 Автозаводского района прорвало трубу холодного водоснабжения. Но в социальных сетях гуляет ложная информация об этом инциденте, сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Вчера, 25 ноября, многие социальные сети начали распространять информацию о том, что в нижегородской поликлинике прорвало трубы после капитального ремонта. Но эта информация оказалась ложной.

По словам Мелик-Гусейнова, в поликлинике действительно идет ремонт, но в другом крыле здания. Чтобы не закрывать всю поликлинику для нижегородцев, было принято решение делать ремонт по частям.

- В том крыле, где прорвало трубу, ремонта ещё не было. Как не было и совести у тех рабочих, кто прокладывал трубу несколько лет назад с нарушением всех правил - без утепления на холодном чердаке, - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Нижегородской области.

Как оказалось, труба лопнула из-за сильного обледенения. Вот еще одно последствие морозов и ледяного дождя в Нижнем Новгороде.

В настоящее время последствия прорыва устранили, и уже восстановлен прием пациентов. Сообщается, что в скором времени капитальный ремонт будут делать и в этом крыле. А пациентов будут принимать в отремонтированной части поликлиники.