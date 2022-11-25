Столовая нижегородской школы № 24 признана лучшей в России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Коллектив нижегородской школы №24 завоевал первое место в номинации «Лучшая столовая школы города-миллионника», сообщает пресс-служба регионального правительства.

24 ноября этого года прошел суперфинал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2022». Мероприятие проводится ежегодно. В этом году за выход в финал и суперфинал соревновались 400 участников из 75 регионов. Конкурсанты оформляли тематические столы «Школьное питание будущего», участвовали в блиц-опросе и соревновались в кулинарной битве.

В финал конкурса вышли две нижегородские школы - №16 из Арзамаса и № 24 из Нижнего Новгорода.

Кроме этого, повар школы № 16 Наталья Цыбанина заняла 12 место в номинации «Лучший повар школьного питания».

— Это признание – большой успех для всего нашего коллектива. Ключевое отличие нашей школы – готовность адаптироваться под вызовы времени, находить оптимальные решения с учетом постоянно меняющихся внешних условий и запросов учащихся и родителей. На сегодняшний день в школе обучается более 800 человек для того, чтобы организовать охват горячим питанием максимально возможного количества ребят нам пришлось не только модернизировать пищеблок, но и провести ремонт столовой, увеличив количество посадочных мест, – рассказала директор школы № 24 Полина Сущевская.