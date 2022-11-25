30 бригад энергетиков дополнительно направили для устранения последствий ледяного дождя в Нижегородской области.

В Нижегородской области сохраняются неблагоприятные погодные явления, включая многосантиметровую (5-8 см) наледь на проводах и деревьях после ледяного дождя. В результате в отдельных районах региона фиксируются новые локальные отключения электроснабжения, в том числе из-за повторных повреждений ранее восстановленных ЛЭП, вследствие падения веток и стволов, обрывов проводов. Энергетики ведут восстановительные работы круглосуточно, отрабатываются ранее поступившие индивидуальные заявки потребителей. Энергоснабжение социально значимых объектов находится под особым контролем. Всего задействовано 149 бригад (596 человек) и 157 ед. техники, включая 16 бригад (110 человек) и 36 ед. техники из других регионов - Кировской, Костромской, Ярославской областей, Республик Марий Эл и Удмуртия. Также задействовано 27 резервных источников электроснабжения совокупной мощностью 2 100 кВт. Помимо этого дополнительно формируются еще 30 бригад из других областей. Мероприятия будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения. Персонал компании находится на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».