Электроснабжение в Нижегородской области восстановят в ближайшее время. Фото: Нижновэнерго

В скором времени электроснабжение в Нижегородской области восстановят, об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

В Нижегородской области все еще устраняют последствия ледяного дождя, который начался вечером 22 ноября. Уже в три часа ночи 23 ноября у жителей нескольких населенных пунктов выключили свет.

По словам Глеба Никитина, масштаб происшествий серьезный. На помощь пришли бригады энергетиков из других регионов, восстановительные работы ведутся круглосуточно. По данным Минэнерго РФ, в Нижегородской области были обесточены дома 112 тысяч человек. В связи с этим в 14 районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ситуацию усложняют обледеневшие деревья.

- Восстанавливают один участок, в то же время на другом падают деревья, линия обесточивается, - комментирует ситуацию губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин уже связался с руководством Россетей, которые лично контролируют ситуацию с восстановительными работами. В скором времени электричество сможет вернуться в районы.

Напомним, жители Богородского района уже третьи сутки сидят без света, воды, отопления и практически без связи. Так, в деревне Бурцево опора ЛЭП просто согнулась пополам под тяжестью льда. И, надо полагать, это не единственный случай.