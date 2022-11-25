1220 домов в Кстовском районе остаются без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кстовском районе Нижегородской области после ледяного дождя остаются без света 1220 домов. Об это сообщили в пресс-службе администрации Кстовского района.

- Социально-значимые объекты, в том числе школы, детские сады и поликлиники, работают в штатном режиме, - заявили в администрации. По данным на 14:20 25 ноября, без света остаются 1220 домов. «Нижегородский водоканал» организовал подвоз воды по графику.

Напомним, ранее мы писали, что в здании администрации Богородского района открыт пункт временного обогрева и питания граждан, оказавшихся из-за аварии в трудной жизненной ситуации. Одновременно с этим организован подвоз воды в населенные пункты Высоково, Бурцево, Сысоевка, Нипецино, Арапово, Великосельево. Во всех этих поселках водоснабжение в домах зависит от электрических насосов.