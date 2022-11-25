До 300 тысяч рублей штрафа могут получить управляющие компании за некачественную уборку территорий от снега

По поручению Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде продолжают ежедневно проверять качество уборки Нижнего Новгорода. Сегодня инспекция прошла в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.

По словам первого заместителя главы администрации города Дмитрия Сивохина, если основные магистрали приводятся в порядок своевременно, то уборку дворов и общественных территорий пока приходится контролировать в ручном режиме. «С точки зрения уборки, Нижегородский район самый проблемный, там огромное количество узких тротуаров и улиц, везде машины. Но это не оправдание для дорожных служб и подрядчиков», - заявил первый заместитель главы администрации города.

Кроме того, Дмитрий Сивохин сообщил, что сейчас ведется активная работа с подрядчиками по содержанию озелененных территорий. «Это у нас, например, в Нижегородском районе - улица Большая Покровская, скверы, парки. До конца не приведена в порядок ни одна территория, везде мы видим лед, везде мы видим снег, это неправильно, такого быть не должно. Разумеется, будут применены штрафные санкции, как к подрядчикам по содержанию зеленых территорий, так к подрядчикам, которые обслуживают улично-дорожную сеть. Мы не будем смотреть - муниципальный это подрядчик или нет, нам все равно, как, впрочем, и горожанам. Поэтому штрафы будут у всех, кто плохо работает, также будем определять сроки устранения определенных нами замечаний», - заявил Дмитрий Сивохин по итогам объезда районов города.

По уборке дворов у инспекторов ГЖИ Нижегородской области остаются претензии к ДУКам. «Если кто-то из управляющих компаний, организаций, обслуживающих жилой фонд, будет игнорировать наши требования, они, конечно, будут привлечены к административной ответственности. Штрафы на сегодняшний день доходят до 300 тысяч рублей», - пояснила заместитель руководителя ГЖИ Нижегородской области Дина Анкудимова.

Директор МБУ «РЭД» Валерий Трофимов рассказал, что дорожные службы работают круглосуточно. «Днем чистим улицы, ночью вывозим снег с дорог, с остановочных павильонов, с площадок для парковочных карманов и площадок для остановки транспорта. В дальнейшем будем продолжать эту работу и подметать тротуары, остановочные площадки», - добавил он.

Особое внимание сейчас уделяется уборке деревьев, упавших после ледяного дождя. «Активно ведем работу над спилом деревьев. В районе их очень много на придомовых территориях. Привлекли дополнительную бригаду для распиловки», - рассказала исполнительный директор ДУКа Нижегородского района Ольга Прокофьева.

Рабочие дни глав районных администраций также начинаются с инспекционных объездов подведомственных территорий. Так, сегодня в шесть утра глава Сормовского района Светлана Горбунова уже проверяла сложные с точки зрения уборки снега территории. «Например, в новом микрорайоне ЖК «Корабли», где проживает много жителей, есть сложности с уборкой. Много обращений от жителей. Поэтому обратили внимание управляющей компании на необходимость усилить работу и привлечь дополнительную технику», - рассказала глава района. Следующей точкой объезда стала улица Коммуны, 14. «Здесь ситуация лучше. Тротуары, входные группы и парковочные карманы очищены до асфальта. Видно, что ТСЖ за этим следит. Но, к сожалению, не все руководители на местах такие ответственные. Поэтому работаем совместно с АТИ. На сегодняшний день инспекторы выдали юридическим лицам 17 предписаний АТИ, если не будет исправлена ситуация – это будут протоколы», - заявила Светлана Горбунова.

Для того, чтобы обеспечить качественную уборку парковочных мест, автовладельцев просят по возможности убирать свои машины перед работой техники во дворах. «Если не можете убрать, пожалуйста, оставляйте номера своих телефонов на лобовом стекле. Когда приезжает большая техника, невозможно убрать снег», - обратилась к автомобилистам председатель ТСНК №14 по улице Коммуны, 14 Татьяна Аношкина.

Ранее глава города Юрий Шалабаев дал поручение АТИ и главам районов обеспечить контроль за работой подрядных организаций и ДУКов по расчистке и уборке городских территорий от снега. По словам мэра, в Нижний Новгород пришел ледяной дождь, который, как говорят синоптики, за день до этого повторил рекорд влажности 1965 года в столице. «У нас метеослужбы зафиксировали выпадение около 10 сантиметров осадков. Учитывая это, самое главное, чего удалось добиться – это беспрепятственного движения транспорта по дорогам города. Все мы, конечно, увидели и массовое заледенение тротуаров и пешеходных дорожек, а их у нас в городе более 2 млн кв м. И по их состоянию у меня много замечаний. Несмотря на серьезный объем работ, главам районов, подрядным организациям, а также ДУКам и ТСЖ надо активизировать работу и довести состояние тротуаров и придомовых территорий до нормативного. Сотрудникам АТИ - обеспечить контроль за работой», - написал Юрий Шалабаев.