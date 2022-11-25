Специалисты «Нижновэнерго» провели мероприятие в городской библиотеке к Дню прав ребенка

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» приняли участие во внеклассном мероприятии, приуроченном к Дню прав ребенка, которое проходило в Детской городской библиотеке.

Внеклассный урок был организован для учащихся 6-7 классов и построен в виде игры с тематическими станциями. Сотрудники «Нижновэнерго» выступили организаторами одного из этапов. На своей станции специалисты филиала Кристина Ковальчук и Сергей Романов рассказывали детям об электробезопасности и правилах поведения вблизи энергоустановок. А после доклада для участников была проведена викторина для проверки полученных знаний.

«Все дети с заданиями справились отлично, молодцы! Они очень активные и сообразительные!», - отметила организатор викторины по электробезопасности Кристина Ковальчук.

«Сотрудничество с муниципальными учреждениями является для филиала успешной практикой. Наши специалисты посещают с тематическими уроками по электробезопасности школы, детские сады, а в период каникул – лагеря. Мы стараемся доносить до детей эту важную информацию различными способами - как в форме занятий, так и в игровой, в зависимости от возраста. Самое главное, чтобы она запомнилась и помогла в дальнейшем избежать угрозы здоровью и жизни», – прокомментировал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.