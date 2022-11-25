В Нижнем Новгороде отремонтируют 8 дорог по нацпроекту в 2023 году. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде выбрали подрядчика, который отремонтирует восемь дорог общей протяженностью более 6 километров. Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД».

Работы проведут в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт пройдет в Нижегородском, Советском и Приокском районах. Как стало известно, подрядчиком станет организация «Нижавтодорстрой».

Так, работы будут проходить на улицах Верхне-Печерская, Ярославская, Богородского, Шишкова, Козицкого и 40 лет Октября. На этих территориях располагаются поликлиники, школы, детские сады и библиотеки.

Кроме этого, в следующем году будут отремонтированы улица Широкая на участке от улицы Рождественской до Нижневолжской набережной и Зеленский съезд от улицы Широкой до площади Минина.

- В следующем году по национальному проекту продолжим ремонтировать объекты у детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, больниц. В разных районах города планируется привести в порядок дороги к школам № 124, 43, 190, 7, 154, 124, лицею № 165 и школе-интернату № 8. К детским садам № 447, 162, 234, 413, 49, 267, 467, 391 и 360, поликлинике № 7 и больнице № 38, - сообщил глава города Юрий Шалабаев.