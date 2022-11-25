Кампания в поддержку женского кризисного центра проходит в Нижнем Новгороде

С 2011 по 2019 год в России 66% убитых женщин были жертвами домашнего насилия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 ноября стартует кампания «16 дней — 16 действий против насилия в отношении женщин» в поддержку кризисных центров, которые каждый день помогают пострадавшим от насилия — проводят психологические и юридические консультации, ведут судебные дела и предоставляют место, где пострадавшие могут почувствовать себя в безопасности.

В Нижнем Новгороде единственной организацией, специализирующейся на оказании помощи людям, столкнувшимся с насилием в семье, является Нижегородский женский кризисный центр. В центр можно обратиться за консультацией по правовым вопросам или получить психологическую помощь. Также у центра есть безопасная квартира — место, где пострадавшие могут укрыться, если их жизни угрожает опасность. В центре проводятся группы для авторов насилия — мужчин и женщин, склонных проявлять агрессию или насилие по отношению к партнеру. В ноябре в НЖКЦ также возобновились группы по работе с подростками, которые столкнулись с насилием или буллингом.

С 2011 по 2019 год в России 66% убитых женщин были жертвами домашнего насилия, а за два года пандемии эта цифра выросла до 71%. Между тем, по состоянию на 2021 год, на проекты, связанные с помощью пострадавшим от насилия, приходится только 4% всех пожертвований.

Помочь центрам можно, подписавшись на регулярное пожертвование, организовать благотворительный сбор в день рождения на платформе «Пользуясь случаем», помочь вещами (актуальный список нужд можно узнать, написав на почту info@crisis-center.ru) или рассказать о центре в соцсетях.