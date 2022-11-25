АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило плановые работы на производственных объектах в Центральной России

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Нижегородской, Московской и Рязанской областях.

На отводе от Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) в аэропорт «Шереметьево» завершено подключение построенного участка трубопровода длинной 400 м для транспортировки авиационного керосина.

На линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький – Рязань-2 на нитке по транспорту автомобильного бензина подключены две временные камеры пуска-приема средств очистки и диагностики. Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также приема очистных устройств и герметизаторов после завершения плановых ремонтных работ.

Выполнен средний ремонт семи клиновых задвижек с наивысшим классом герметичности на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) «Староликеево», «Второво» и магистральном нефтепроводе (МН) Ярославль - Москва. Также завершена плановая замена запорной арматуры на ЛПДС «Володарская» и нефтеперекачивающей станции (НПС) «Балахониха».

Вырезаны семь секций на участках КМНПП, МНПП Рязань - Москва, МН Горький – Рязань по транспортировке дизельного топлива, автомобильного бензина, авиационного керосина и нефти. Это позволило продлить срок безопасной эксплуатации трубопроводов на 3 года, до следующей плановой диагностики.

На Станции защиты МН Ярославль - Москва завершено подключение ранее выведенного в ремонт резервуара для приёма и хранения нефти объёмом 1 тыс. куб. м. Специалисты выполнили сварочные работы, направленные на подключение ёмкости к технологическим трубопроводам станции. После завершения строительно-монтажных работ будет проведено комплексное опробование оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре.

В плановых мероприятиях, которые проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия, были задействованы более 100 человек, использовалось более 60 единиц техники.

На время проведения работ транспорт нефти и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.