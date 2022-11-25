Движение по улице Горького будет временно ограничено

В связи с неотложными работами на теплосетях с 22.00 25 ноября и до 6.00 28 ноября будет временно прекращено движение на ул. Горького на участке от ул. 3-я Ямская до ул. Одесской. Объезд осуществляется по прилегающим улицам, следуйте указаниям дорожных знаков.

На время проведения работ автобусные маршруты А-45, Т-34, Т-74 в направлении метромоста будут следовать по Малой Ямской улице, Красносельской улице, Барминской улице; в направлении площади Горького – по Барминской улице, Студенческой улице, вдоль домов 15, 17, 19 по Студенческой улице, Окскому съезду, площади Лядова, Большой Покровской улице.