В Дзержинске завершился всероссийский турнир по фехтованию на шпагах

С 22 по 24 ноября на базе ФОК «ОКА» в Дзержинске проходил всероссийский турнир «Надежды России» по фехтованию на шпагах. Это плановое мероприятие Министерства спорта России и Федерации фехтования России, которое более 10 лет проводит спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию Дзержинска при поддержке администрации города.

Всего в турнире приняли участие 220 юношей и 230 девушек до 18 лет из 22 регионов России, а также из Грузии и Республики Беларусь. Нижегородскую область на соревнованиях представил 61 спортсмен, в том числе 38 человек из Дзержинска.

«Фехтование – очень благородный вид спорта, которым сегодня активно занимаются не только юноши, но и девушки. Турнир, который проходит в Дзержинске в эти дни, и его участники – яркий тому пример. Желаю каждому и в личном зачете, и в командных соревнованиях проявить все свои умения, показать стойкость, ловкость и настоящее мужество шпажиста! И, конечно, надеюсь, несмотря на погоду, спортсменам все-таки удастся посмотреть наш город и когда-нибудь, возможно, приехать вновь», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Нижегородскую область на соревнованиях представил 61 спортсмен, в том числе 38 человек из Дзержинска

По итогу соревнований в личном зачете лучшим из дзержинских спортсменов стал 16-летний кандидат в мастера спорта Степан Дементьев. Среди дзержинских девушек лучший личный результат показали Полина Рева, Вероника Комшилова и Арина Рогачева. В командных соревнованиях среди юношей победу одержали спортсмены из Новосибирской и Московской областей, у девушек – команды Москвы, Республик Башкортостан и Татарстан.

Победители и призеры в личных и командных соревнованиях награждены кубками, грамотами и медалями.