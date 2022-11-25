Ликвидация последствий ледяного дождя в Нижнем Новгороде займет еще два дня. Фото: Александр Воложанин

На ликвидацию последствий ледяного дождя в Нижнем Новгороде уйдет еще около двух дней. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев во время еженедельного пятничного прямого эфира.

- Чтобы привести город в то состояние, в котором он был до непогоды, потребуется еще пара дней, - сказал Юрий Шалабаев.

Глава города заявил, что оценивает работу коммунальщиков «на троечку»: до четверки не дотянули, но и двойки не заслужили.

- Была проведена огромная работа, и критические цели были достигнуты. Город ехал, полного коллапса не было, - пояснил мэр.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижний Новгород 22 и 23 ноября. В результате улицы превратились в каток, электротранспорт встал из-за обледенения контактной сети, водителям пришлось буквально отбивать прочный ледяной панцирь со своих машин. Еще одной проблемой стали упавшие деревья. За минувшие два дня в Нижнем Новгороде упало почти 600 деревьев. По словам Юрий Шалабаева, в первую очередь убирались те деревья, которые перекрывали подходы к социальным учреждениям.