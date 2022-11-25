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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:29

Три случая провала под лед зафиксировано в Нижегородской области в 2022 году

В результате ЧП два человека погибли
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Три случая провала под лед зафиксировано в Нижегородской области в 2022 году.

Три случая провала под лед зафиксировано в Нижегородской области в 2022 году.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В 2022 году на территории Нижегородской области зафиксировано три случая провала под лед, в результате которых погибли два человека. Еще двоих, к счастью, удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Инспекторы ГИМС ежедневно мониторят обстановку на нижегородских водоемах и замеряют толщину льда, - рассказали в ведомстве. – Безопасным выход на лед считается только при толщине льда в семь сантиметров. Такая толщина может установиться только при устойчивой морозной погоде в течение недели.

Чтобы провести профилактические беседы с рыбаками, то и дело оказывающимися на льду, спасатели провели рейд по местам массового выхода рыбаков на лед. Одним из таких мест стало Мещерское озеро в Нижнем Новгороде.

- Установившейся в регионе толщины льда недостаточно для безопасного выхода, - предупреждают спасатели. – В связи с этим призываем нижегородцев не выходить на лед и не подвергать свою жизнь опасности.