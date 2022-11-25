Морозы до -10 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в эти выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой снег и морозы до -10 градусов придут в Нижний Новгород 26 и 27 ноября. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

По прогнозам синоптиков, утром 26 ноября температура будет колебаться от -8 до -10 градусов. Днем будет незначительное изменение, температура поднимется до -7 градусов, но к вечеру и до самой ночи снова похолодает до -8. Также весь день будет идти небольшой снег, который продолжится и в воскресенье.

Утром 27 ноября за окном будет -6…-8 градусов. Днем ожидается потепление до -5, но к вечеру начнется похолодание. Так, ночью температура упадет до -10 градусов. Ветер придет с востока и усилится во второй половине дня: скорость его порывов достигнет 4,4 метра в секунду. А на следующей рабочей неделе в Нижегородскую область придут морозы: в отдельных районах столбики термометров опустятся до -18 градусов.