Сотрудники нижегородских детских домов могут поучаствовать в проекте «Человек читающий»

Проект «Человек читающий» открывает для педагогов и воспитателей детских домов возможность получить дополнительное современное образование в удобном дистанционном формате совершенно бесплатно, а также присоединиться к сообществу работников сиротских учреждений по всей России. Таким образом создатели проекта планируют не только популяризовать чтение среди воспитанников детских домов, но и помочь их сотрудникам работать с выгоранием и формировать должное уважение к профессии. К проекту уже присоединились 18 регионов России, а официальный старт курса прошел 3 октября.

Проект «Человек читающий» создан Образовательным центром «Константа» при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» и Президентского фонда культурных инициатив. В основе проекта лежит образовательный курс, над созданием которого работали профессиональные педагоги и психологи, команда экспертов и методистов, имеющих многолетний опыт в разработке образовательных и просветительских проектов.

На данный момент участие в проекте «Человек читающий» подтвердили организации из 18 регионов России. Присоединиться к нему можно после регистрации на сайте.

Курс является совершенно бесплатным, а по его итогам слушатели получат Сертификаты и подарки от партнеров проекта. Обучение интегрировано в современную платформу и проходит полностью дистанционно так, чтобы слушатель сам мог построить план и удобный график. 48 часов самостоятельной работы включают в себя видео-лекции, тесты и финальное конкурсное задание.

При этом каждый, кто проходит курс, может присоединиться к профессиональному сообществу педагогов и воспитателей детских домов по всей России для поддержки и обмена опытом в telegram.

Среди преподавателей курса такие эксперты, как Римма Раппопорт – учитель русского языка и литературы, колумнист изданий «Мел» и «Нэн», спикер TED Talks, автор собственных книг о детском чтении; Инна Сергиенко – кандидат филологических наук, доцент, библиотековед и уникальный эксперт в области детской и подростковой литературы; сотрудники Центральной детской библиотеки им. Пушкина в Санкт-Петербурге, известной своими программами по вовлечению детей в чтение; кандидаты педагогических и филологических наук, которые щедро делятся самыми современными и полезными инструментами и методиками образования.