Китайские побратимы появились у трех муниципалитетов Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

У трех муниципалитетов Нижегородской области появились китайские города-побратимы. Соответствующие договоры между сторонами были подписаны на международном муниципальном форуме БРИКС, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В частности, договоры об установлении побратимских связей были подписаны между Нижним Новгородом и Харбином, Арзамасом и Хуаншанем, Вознесенским муниципальным районом и уездом Шанчжи.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что в настоящее время ведется серьезная работа по укреплению связей с зарубежными партнерами, в том числе с Китаем. Сотрудничество развивается в гуманитарной и социальной сферах, а также в бизнесе и экономике.

- Побратимские связи дают основу для дальнейшего развития. Желаю новым побратимам успешной совместной работы, - сказал губернатор Нижегородской области.

Города-побратимы подбирались по схожим чертам в разных сферах. По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, у столицы Приволжья и Харбина много общего: оба города являются крупными экономическими центрами с развитой промышленностью, имеют образовательные центры с большим количеством научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

- Как и Харбин в Китае, Нижний Новгород занимает в России одно из лидирующих мест по уровню развития различных направлений культуры и искусства, — отметил Юрий Шалабаев.

В рамках форума была организована международная выставочная экспозиция, в которой приняли участие представители Арзамаса и Вознесенского муниципального района. В ходе мероприятия на стенде был представлен туристический кластер Арзамас — Дивеево — Саров, а также изделия из дерева и народно-художественные промыслы.

Сообщается, что в поселке Имяньпо уезда Шанчжи уже налажено производство русских матрешек.