Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНовости компаний25 ноября 2022 6:33

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» восстановили энергоснабжение потребителей

Источник:kp.ru

Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра за прошедшие пять суток вызвал нарушения электроснабжения в ряде регионов оперативной ответственности Обществ.

Энергетики были заранее обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений. Организовано оперативное взаимодействие с силами МЧС, руководством регионов и муниципальных образований.

Для проведения круглосуточных работ были подготовлены 2 621 бригада в числе 9 587 человек производственного персонала и 4 380 единиц спецтехники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов использовались передвижные дизель-генераторные установки.

В филиалах компаний круглосуточно работал оперативный штаб энергетиков, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, ЕДДС и органами власти. Для оперативного информирования потребителей была развернута работа временных информационных центров.