127 девочек-подростков стали матерями в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

127 девочек, не достигших возраста 18 лет, стали матерями в Нижегородской области с 2022 году. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ ЗАГС региона.

Как отмечают в ведомстве, в последние десятилетия наблюдается рост среднего возраста, когда женщины предпочитают рожать. Если в 2001 году женщины становились мамами в среднем в 26 лет, в 2011 – в 28 лет, то в 2021 уже в 29 лет. В прошлом году более 32% женщин стали матерями в возрасте от 30 до 34 лет, а вот младше 19-ти и старше 45 лет стали мамами всего 3% нижегородок. Ранее сообщалось, что матерями стали две нижегородки в возрасте 50 лет.

В 2021 году в Нижегородской области появилось на свет 26 104 ребенка, при этом у 322 женщин родились двойняшки, у трех матерей – тройняшки.