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НовостиОбщество24 ноября 2022 19:05

102 млн рублей направят на охрану школ Нижнего Новгорода в 2023 году

Охранять учебные заведения будут сотрудники частных охранных предприятий
Анастасия СТЕПАНЕНКО
102 млн рублей направят на охрану школ Нижнего Новгорода в 2023 году

102 млн рублей направят на охрану школ Нижнего Новгорода в 2023 году

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

102 млн рублей планируется выделить в Нижнем Новгороде на охрану школ сотрудниками ЧОП в 2023 году. Об этом сообщает «NewsRoom24» со ссылкой на директора департамента образования нижегородской мэрии Владимира Радченко.

Работа сотрудников ЧОПа в школах будет либо круглосуточной, либо по 12 часов в сутки. График определят уже после окончательного подсчета затрат на охрану.

Стоит отметить, что, по словам Владимира Радченко, на антитеррористическую защиту школ и детских садов Нижнего Новгорода всего в 2023 году направят более 480 млн рублей. В эту сумму также входят затраты на установку систем контроля, физическую охрану и капитальный ремонт ограждений.