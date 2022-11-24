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НовостиСпорт24 ноября 2022 18:21

«Торпедо» всухую проиграло ЦСКА в КХЛ 24 ноября

Хоккейный поединок завершился со счётом 0:4
Мария СОРОКИНА
«Торпедо» всухую проиграло ЦСКА в КХЛ 24 ноября

«Торпедо» всухую проиграло ЦСКА в КХЛ 24 ноября

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счётом 0:4 проиграла ЦСКА в домашнем матче КХЛ 24 ноября.

В первом периоде торпедовцы пропустили сразу две шайбы, причём вторая была забита гостями из меньшинства. Перед перерывом ЦСКА заработал удаление и у нижегородцев появился шанс забить из большинства.

Во второй двадцатиминутке игра пошла по иному сценарию и гости продавали третью шайбу в ворота Ивана Кульбакова. Свои моменты у ворот соперника были и у Сергея Гончарука, и у Алексея Кручинина, и у Антона Сизова, но электронное табло всё так же показывало 0:3.

Менее чем за минуту до завершения игрового времени внезапный бросок гостей по воротам не встретил никакого сопротивления – 0:4.