Последствия ледяного дождя продолжают ликвидировать в Нижегородской области Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Последствия ледяного дождя продолжают ликвидировать в Нижегородской области. Работает штаб по восстановлению энергосбережения в районах, которые пострадали из-за неблагоприятных погодных явлений. Благодаря работе штаба информация передается оперативно, а работы координируются. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным ведомства, аварийные бригады работают круглосуточно, так как неблагоприятная погода сохраняется, а деревья продолжают падать из-за обледенения.

По данным «Нижновэнерго», на 16.00 24 ноября свет вернулся в дома более 90% нижегородцев, пострадавших от непогоды.

Кроме того, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале рассказал, что на 19:47 24 ноября по городу было убрано более 520 упавших деревьев.

– Все оставшиеся деревья распилены и в ближайшее время будут вывезены - работа идёт круглые сутки, – добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее мы рассказывали, каковы последствия ледяного дождя в Нижнем Новгороде 23 ноября 2022.