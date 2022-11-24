6,1 млрд рублей предоставил банк ДОМ.РФ на строительство ЖК «Смородина» в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе построят 11 многоквартирных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проектное финансирование в размере 6,1 млрд рублей предоставил банк ДОМ.РФ нижегородскому застройщику «ННДК Автозавод». Эти средства будут направлены на строительство ЖК «Смородина».

– На пересечении улиц Ореховская, Зеленхозовская и Патриотов девелопер построит 11 многоквартирных домов общей площадью 105,5 тысяч кв. м на 1502 квартиры, – сообщает пресс-служба банка ДОМ.РФ.

Преимуществом выбранной территории под строительство ЖК можно назвать расположение в шаговой доступности 5 школ, 11 детских садов, 2 поликлиник и нескольких магазинов.

Завершить полностью весь проект планируют в 2027 году.

Напомним, на улице Львовской в Автозаводском районе также строят жилой комплекс. На месте бывшей воинской части возведут 10 домов и детский сад.