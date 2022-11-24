Бывший руководитель ГлавУКС Сергей Куклаев арестован в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший руководитель Главного управления капительного строительства Нижнего Новгорода Сергей Куклаев арестован Нижегородским районным судом. Он обвиняется в хищении средств при благоустройстве парка «Швейцария» в 2020-2021 годах.

– По версии следствия, при оплате работ подрядчику ГК ЕКС было похищено 41,5 млн рублей за счет того, что в парке был уложен не соответствующий проекту слой травмобезопасного резинового покрытия, – сообщает «Ъ-Приволжье».

В доме обвиняемого Сергея Куклаева, а также в кабинетах ГлавУКС был проведен обыск. Впоследствии мужчина сказал, что скрываться или прятать улики он не станет, тем более что документы по контракту были на тот момент уже изъяты.

Тем не менее Сергей Куклаев не признает своей вины, уверяя, что свою работу он выполнял добросовестно и посетителям парка «Швейцария» ничего не угрожает.

По этому делу также были задержаны Петр Сидельников и Роман Асабин – сотрудники подрядной организации ГК ЕКС.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о многомиллионных хищениях при благоустройстве парка «Швейцария».