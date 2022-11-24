Новый проект достройки ЖК «Маяковский парк» утвержден в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый проект достройки нижегородского ЖК «Маяковский парк» был утвержден в региональном Минграде. Приказ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации 23 ноября.

На площади в 2, 79 га в границах улиц Гончарова, Профинтерна и Арктической в Ленинском районе города, согласно проекту, будет несколько объектов строительства.

Это два многоквартирных дома. Один на 17 этажей, а другой – на 10, но со встроенной стоянкой для 140 автомобилей. Также в проекте прописаны три нежилых здания общественного назначения. Каждое такое здание на два этажа будет включать подземную автостоянку. Застройщиком объектов является компания «СИНН ГРУПП».

Как отмечено в положении документа, первая очередь развития территории выполнена. Теперь в стадии реализации находится вторая очередь.