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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 14:42

Тело 57-летнего рыбака извлекли из реки Оки в Нижегородской области

Мужчина провалился под лед в поселке Шиморское
Мария СОРОКИНА
О происшествии стало известно в 11:20.

О происшествии стало известно в 11:20.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Рыбак погиб, провалившись под лед в Выксунском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Согласно информации, инцидент произошел в поселке Шиморское днем 24 ноября. О происшествии стало известно в 11:20.

- Поступило сообщение от очевидцев о том, что в акватории реки Ока на территории поселка под лед провалился мужчина. На место в оперативном порядке выехали работники аварийно-спасательного отряда города Выкса, сотрудники полиции и медицинские работники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие сотрудники уже ничем не могли помочь 57-летнему рыбаку. Его тело было извлечено из воды.

- Установившейся уже в течение нескольких дней холодной погоды недостаточно для формирования безопасной толщины льда. В связи с этим специалисты призывают граждан не выходить на лед и не подвергать свою жизнь опасности, - добавили в региональном ГУ МЧС.