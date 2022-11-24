Электроснабжение восстановлено более чем у 90% нижегородцев, пострадавших от ледяного дождя

Бригады энергетиков продолжают устранять последствия ледяного дождя в Нижегородской области. Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго»

В Нижегородской области бригады энергетиков продолжают устранять последствия ледяного дождя, который шел в регионе два дня подряд. По данным «Нижновэнерго», на 16.00 24 ноября свет вернулся в дома более 90% нижегородцев, пострадавших от непогоды.

- В восстановительных мероприятиях задействованы 163 бригады филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в составе 502 специалистов и 237 единиц спецтехники. Используются 16 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт, - сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

Напомним, 22 и 23 ноября в Нижегородской области прошел ледяной дождь – за одни только сутки выпало около 10 сантиметров осадков. В результате улицы превратились в каток, электротранспорт встал из-за обледенения контактной сети, тысячи жителей в районах остались без света из-за обрывов проводов.

Что касается социальных объектов, то их энергоснабжение осуществляется в штатном режиме. Энергетики продолжают вести постоянный мониторинг метеоусловий, а также находятся в постоянном взаимодействии с МЧС и органами власти.

В распоряжении филиала «Нижновэнерго» находятся 300 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью почти 8,6 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и обрывах проводов можно по бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.