Бригады «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно восстанавливают электроснабжение, нарушенное ледяным дождем

Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра за прошедшие пять суток вызвал нарушения в электроснабжении в 18 регионах оперативной ответственности Обществ.

Во Владимирской области редкие природные явления сегодня спровоцировали обледенение проводов, изоляторов и опор воздушных линий электропередачи, веток и отдельно стоящих деревьев за пределами охранных зон.

Бригады филиала «Владимирэнерго» были заранее мобилизованы, с 22 ноября филиала функционирует в особом режиме работы. К аварийно-восстановительным работам привлечены 51 бригада, 146 человек, 57 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного возобновления электроснабжения.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в Нижегородской области. Их проводят 189 бригад, 568 человек и 226 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного возобновления электроснабжения.

Для оперативного информирования потребителей по всём регионам развернуты Временные информационные центры, восстановление электроснабжения производится при взаимодействии с оперативными Штабами областей.