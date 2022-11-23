Баскетболисты «Пари НН» со счетом 86:59 обыграли «Астану» в Единой лиге ВТБ 23 ноября

Нижегородская команда вела в счете по ходу всей встречи. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» со счетом 86:59 обыграла «Астану» из Казахстана в домашнем матче Единой лиги ВТБ, состоявшемся 23 ноября. Трансляция поединка осуществлялась на официальном сайте нижегородской команды.

Хозяева провели достаточно эффективное начало встречи и первыми набрали два десятка очков. Первая четверть завершилась 15-очковым преимуществом нижегородской команды.

Во второй десятиминутке обе команды достаточно много фолили на сопернике. У нижегородцев Александр Чадов не попал свою «треху» но заработал два очка, успешно сыграв под кольцом. Гости ответили трехочковым броском. Гостям удалось сократить разницу по счету, но стремительная атака Ивана Стребкова и последовавшее за ней попадание Драгана Апича вынудили «Астану» взять тайм-аут. После небольшой паузы гости вновь допустили фол и Дмитрий Хвостов провел два успешных штрафных броска. Трехочковыми бросками отметились Евгений Бабурин, Максим Салаш и Максим Личутин. Первая половина игры завершилась со счетом 50:27.

После большого перерыва гости старались отвечать на действия «Пари НН». Например, габаритный центровой «Астаны» Майкл Майерс, имея 4 персональных предупреждения, выполнил подобную скоростную атаку и принес очки своей команде. Нижегородская команда играла достаточно чисто, совершив всего два фола. Игровой отрезок завершился со счетом 70:51.

В заключительной четверти перед астанинцами встала задача отыграть почти 20 очков, но они остались без одного из своих ключевых игроков. Отрыв черно-белых при этом только увеличивался.

Самым результативным в составе нижегородской команды стал Иван Стребков, набравший 16 очков.

Следующую свою встречу «Пари Нижний Новгород» вновь проведет на паркете «Нагорного» 27 ноября. Соперником будет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало игры в 15:00.