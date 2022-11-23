Нижегородскую региональную программу по привлечению кадров в медицину расширят с 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородскую региональную программу по привлечению кадров в медицинскую сферу расширят в 2023 году. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии с жителями Нижегородской области.

Вопрос кадров решается благодаря участию региона в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». К примеру, в 2022 году на работу в сельской местности устроились 72 врача и 46 медработников среднего звена.

– Один из самых проблемных вопросов в сфере здравоохранения - это кадры, – заявил Глеб Никитин. – С 2019 года мы работаем над улучшением жилищных условий специалистов, выплачивая медикам по 1 млн рублей по соответствующей региональной программе. В ближайшее время начнем применять и другую меру поддержки – выплаты дефицитным специалистам, которые сейчас особенно востребованы в районах области. Кроме того, со следующего года будем субсидировать приобретение медицинскими работниками жилья. Решение по новой льготной ипотеке уже принято.

Губернатор отметил, что регион работает над достижением целей национального проекта «Здравоохранение». Поэтому в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в регионе в 2022 году было переоборудовано пять первичных сосудистых отделений.

Напомним, с 2023 года в Нижегородской области стартует льготная ипотека, предназначенная для медиков, учителей и других социально ориентированных профессий.