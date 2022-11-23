Ледяной дождь и сильный снег сохранятся в Нижегородской области до 24 ноября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сильный снег, ледяной дождь и гололед сохранятся в Нижегородской области с вечера 23 ноября до первой половины дня 24 ноября. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Неблагоприятные природные явления, вероятно, могут стать причиной чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, также с нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения ветхих конструкций и падение деревьев.

Кроме того, сильный снег и гололед могут стать причиной ДТП и нарушений в работе транспорта.

Нельзя исключать и увеличение случаев получения травм из-за падений на льду, а также из-за падения сосулек и снега с крыш.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению передвигаться крайне осторожно, держаться на безопасном расстоянии от стен домов, остерегаясь нависшего снега. Автомобилистам советуют соблюдать достаточную дистанцию, управляя машиной.

Напомним, утро 23 ноября началось в Нижнем Новгороде у всех одинаково – с попыток без травм дойти до остановки или отковырять свой покрывшийся ледяной коркой автомобиль.