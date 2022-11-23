Пациентов участковой больницы в Работках переводят в Кстовскую ЦРБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациентов участковой больницы в Работках переводят в Кстовскую ЦРБ, так как в первой временно нарушено электроснабжение и теплоснабжение. Из-за этого температура в участковой больнице начала снижаться.

– Мною и руководством ЦРБ принято решение о переводе всех пациентов в Кстовскую ЦРБ, – сообщает в своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов. – Направили в больницу несколько бригад центра медицины катастроф для перевозки пациентов.

В Работкинской больнице на лечении состоят 54 пациента. Для их перевода приедут 10 автомобилей скорой помощи и социальной перевозки.

– Ситуация на моем личном контроле, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 52 нижегородских ФАПа и участковая больница в Арзамасском районе остались с 22 ноября без света из-за обрыва на линиях электропередачи.