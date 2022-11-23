Родственник Глеба Никитина получил травму из-за гололеда. ФОТО: скрин трансляции.

Родственник губернатора Нижегородской области Глеба Никитина получил травму из-за гололеда. Об этом Глеб Никитин рассказал в ходе своей прямой линии.

- В моей семье также есть пострадавший. Поехали сегодня делать рентген, - заявил Глеб Никитин, комментируя последствия ледяного дождя.

Глава региона попросил работодателей не наказывать нижегородцев, опоздавших на работу из-за последствий стихии.

- Я с пяти утра отслеживал, как трамваи катались в депо, чтобы рельсы не замерзали, - отметил Глеб Никитин. - Но самое главное – это контактные сети, с которыми ничего не сделаешь, поэтому трамваи остановили движение. Но уже к девяти утра движение было более или менее восстановлено. Людям пришлось очень тяжело.

Напомним, ранее мы писали, что 345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без электричества после ледяного дождя, который обрушился на регион вчера вечером и минувшей ночью. Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, в «Нижновэнерго» откомандировано 27 бригад из других регионов.