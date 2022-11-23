ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске планируется расширить на 400 га. ФОТО: Александр Воложанин

Особую экономическую зону в Дзержинске планируется расширить на 400 га. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- В ближайшее время особая экономическая зона будет расширена на 400 га. Это одна из самых мощных промышленных зон страны для химического комплекса и производств, связанных с малотоннажной химией, переработкой углеводородов, - отметил Глеб Никитин. - Есть большое количество резидентов, которые просят статус дополнительным территориям. Предыдущая территория, которая уже была включена в зону, уже загружена на 80%. Это хороший показатель за полтора года. И уже есть подписанные дополнительные соглашения по новым резидентам.

Напомним, ранее мы писали, что строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде начнется в следующем году. 5 октября Глеб Никитин и генеральный директор ООО «Развитие инновационных проектов» Михаил Корягин подписали концессионное соглашение о создании в Нижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня.