Сегодня, 23 ноября, в Нижнем Новгороде забили всё свайное поле под строительство Ледового дворца на Стрелке. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

– Больше долбить не будут. У нас поступали жалобы определенные, не от жителей, а от прихода Александро-Невского собора, что сваи бьют и слышно звук. Я это говорю к тому, что строительство ледового дворца идёт вовсю, - добавил глава региона.

Напомним, что ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде планируют построить к маю 2025 года. Многофункциональная ледовая арена появится между футбольным стадионом и собором Александра Невского. Архитекторы старались разработать дизайн будущего здания так, чтобы он максимально вписался в окружающую среду и минимально «воздействовал» бы на храм, который является памятником федерального значения.