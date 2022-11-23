Газификация северных районов Нижегородской области будет выполнена в 2024-2025 годах

Северные районы Нижегородской области будут обеспечены газом в ближайшие годы. Соответствующее заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямого эфира 23 ноября.

Главе региона по различным каналам поступило множество вопросов касательно газификации. География этих вопросов разнообразна — Шахунья, Шарангский район, Княгининский и Вачский районы. Как заметил глава региона, в шести северных районах будет реализована соответствующая программа по газификации.

- Подписали с «Газпромом» долгосрочный контракт на 14 млрд рублей на газификацию севера области. Это то о чем в Шаранге и Шахунье задавали вопросы. Проектирование идет полным ходом и будет закончено в следующем году. В 2024-2025 году все районы будут газифицированы. Все шесть районных центров будут газифицированы, - сказал губернатор.

По его словам, сейчас программа корректируется, дополняется новыми населенными пунктами. Если ранее в нее входило порядка 20 населенных пунктов, то сейчас в корректировке их порядка 140.

В целом же, по словам Никитина, уровень газификации Нижегородской области составляет 84%, и это хороший показатель по стране. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря тому, что регион покрывает ряд затрат на газификацию.

- Мы один из пяти регионов страны, которые приняли решение в полном объеме субсидировать затраты для доведения трубы до цоколя, а не до земельного участка. Это помимо тех выплат, которые мы даем на оборудование. На оборудование мы даем от 70 до 190 тысяч рублей соответствующим категориям, - добавил он.

Бесплатно осуществляется и доведение трубы до земельного участка, если газификация населенного пункта уже осуществлена. Так, п 11 тысяч нижегородцев получат услугу по догазификации уже в текущем году, а в общей сложности до конца 2023 года эту услугу получат порядка 60 тысяч человек.