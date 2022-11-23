Кстовская кофейная фабрика примет меры для минимизации неприятного запаха. Фото: Вадим ПОПОВ

Кофейная фабрика в Кстовском районе примет меры для минимизации запаха, который от нее исходит. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября, отвечая на вопрос жительницы Старого Кстова.

- Предельная концентрация загрязняющих веществ не нарушена – это проверено мной лично, - заявил глава региона. - Однако, не смотря на это, мы договорились с собственником о том, что он обеспечит в ближайшее время установку дополнительного очищающего оборудования, чтобы этот запах исключить или минимизировать так, чтобы он не доставлял неудобства.

Оборудование будет запущено в работу в начале 2023 года. Ожидается, что после этого многочисленные жалобы жителей окрестных населенных пунктов прекратятся.

- Если эффекта не будет, будем дальше смотреть, что с этим делать, - подчеркнул Глеб Никитин.