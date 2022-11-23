Подземный переход от Гордеевского микрорайона к Московскому вокзалу приведут в порядок

Подземный переход от Гордеевского микрорайона к пригородным кассам Московского вокзала в Нижнем Новгороде приведут в порядок. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

Нижегородка сообщила, что в указанном подземном переходе много мусора, есть грязь на пандусах и стенах, стоит ужасный запах и часто можно заметить маргиналов. Также в переходе украдены металлические решетки, которые закрывали дренажные приемники, сейчас они закрыты кусами ДСП.

– Я очень надеюсь, что Юрий Шалабаев с командой смотрит эфир. Мы этим переходом уже несколько раз занимались и наводили там порядок, были видеосвидетельства. Системы поддержания перехода в нормальном состоянии нет, также как и исключения грязи и асоциального поведения, – рассказал глава региона. – Такого быть не должно, это безобразие. Плохо, что воруют эти решетки, надо вообще разобраться, куда их сдают. Видимо, на металлолом. Охрану обеспечить. Администрацию Нижнего Новгорода прошу навести порядок не только здесь, но и в других местах.