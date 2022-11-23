Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную встречу с представителями СМИ

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную встречу с представителями федеральных СМИ, посвященную подведению итогов деятельности компаний за 2022 год и планам на предстоящий период. Мероприятие состоялось в Москве на центральной площадке компаний.

Глава энергокомпаний отметил, что Общества исполняют все обязательства по обеспечению надежной и качественной работы электросетевого комплекса на всей территории ответственности в 20 субъектах Российской Федерации.

Одной из важных тем встречи стали результаты реализации стратегических планов по снижению потерь электроэнергии, развитию дополнительных услуг и сервисов, востребованных у населения и предприятий регионов, а также увеличению производительности труда.

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский рассказал о принятых мерах по обеспечению беспрерывности деятельности приграничных филиалов и задачах по обеспечению надежного электроснабжения новых территорий. Представителей СМИ особо заинтересовали вопросы стабильности кадрового состава, а также меры финансовой и дополнительной социальной поддержки персонала.

Игорь Маковский поблагодарил собравшихся за проявленный интерес и подчеркнул: «2022 год принес глобальные перемены в работу электросетевого комплекса Обществ. Но это не изменило наши основные принципы работы: чтобы достойно ответить на все вызовы современности и на высоком уровне выполнить все производственные и государственные задачи, возложенные на нас, мы беспрерывно проводим масштабную подготовительную работу. Мы уверенно сохраняем вектор развития компании, потому что Победа любит подготовку!»