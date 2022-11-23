Новую ипотеку и «подъемные» введут для нижегородских медиков с 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2023 года в Нижегородской области стартует льготная ипотека, предназначенная для медиков, учителей и других социально ориентированных профессий. Также медики смогут рассчитывать на соответствующие подъемные средства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- С нового года стартует новая ипотека для всех социальных работников – мы будем субсидировать приобретение жилья, - рассказал губернатор. - Также прорабатывается вопрос о дополнительных подъемных как для медсестер, так и для врачей общей практики, а также отдельных подъемных для дефицитных специалистов. Они предназначены уже не на жилье, а просто в качестве средств для их прихода в профессию. Если эти меры не помогут, будем вырабатывать другие. Несмотря на то, что выпуски ПИМУ каждый год хорошие, кадров не хватает – люди идут в частные клиники и остаются в Нижнем.

Напомним, ранее глава региона сообщил, что в этом году в Нижегородской области будет отремонтировано 111 медицинских учреждений.